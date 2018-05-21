Gazete Habertürk'ün haberine göre; Geride bıraktığımız sezon Cenk Tosun’un ayrılmasından sonra hücum hattında etkili olamayan Beşiktaş’ta Damba Ba için geri sayıma geçildi... Siyah-Beyazlılar devre arasında transfer etmedikleri Senegalli oyuncu ile her konuda anlaşırken, transferin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor. Yarım sezon Göztepe forması giyen Ba, 13 maçta 7 gol attı.

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