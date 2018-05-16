Fatih Terim, Göztepe’nin formda golcüsü Demba Ba’yı durdurmaları için savunmayla yakından ilgileniyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Senegalli yıldıza hem fizik olarak güçlü olması hem de Maicon’a göre daha çabuk olması nedeniyle Jason Denayer kelepçe vuracak. Defans oyuncularına Demba Ba’nın attığı golleri izleten Terim’in yardımcıları, 12 maçta 7 gol atan 33 yaşındaki yıldızı durdurmak için yapılması gerekenleri tek tek anlatıyor.