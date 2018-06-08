Cadde'nin haberine göre, yakın arkadaşları ile buluşarak hasret gideren Demet Akalın, dünyaca ünlü mağazaları da gezmeyi ihmal etmedi.

Uzun süre kaldığı alışveriş merkezinden kız arkadaşı ile birlikte ayrılan ünlü şarkıcı, kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.

Akalın, "Bodrum yolculuğu ne zaman?" sorularına, "Ramazandayız, az kaldı bayramda Bodrum'a adım atıyoruz" cevabını verdi.