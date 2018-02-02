Uludağ'da bir festivalde konser veren Demet Akalın, Seren Serengil ile Gülben Ergen arasındaki tartışmayı değerlendirirken, "Üç gün cezasını çekip çıkacak, bir bakımdan iyi oldu" dedi.
DHA'nın haberine göre; konser öncesi gazetecilere açıklama yapan Akalın, 12 yıldır Uludağ'a geldiğini, sadece 1 yıl hamileliği döneminde ara verdiğini belirtti. Akalın, "İnşallah güzel geçecek. Yollarda kar yoktu gayet rahat geldik. Daha önceki senelerde gerçekten her defasında maceralı bir yolculuk oluyordu. Ya yolda kalıyorduk ya da burada mahsur kalabiliyorduk. Bu sefer hava da gayet güzel. Yarın da Uludağ'da olacağım" dedi.
Seren Serengil ile Gülben Ergen arasında yaşanan tartışmaya yönelik soruları da yanıtlayan Demet Akalın, "Üç gün cezasını çekip çıkacak. Bir bakımdan iyi oldu, çünkü emsal bir karar. Ben de birkaç televizyon kanalına ihtarname gönderiyorum. Ama hiçbir sanatçı arkadaşıma bu maddeyi kullanmam. Zaten öyle kanlı bıçaklı olduğum insanlar yok. Bana iftira atanlar oluyor, direkt avukatıma yönlendiriyorum. Bazen avukatım, 'Bunda hakaret yok, dava açmayalım, gerek yok' diyor, 'Tamam, eyvallah' diyorum. Ama artık iş o kadar çığırından çıktı ki, eskiden öyleydi, eskiden böyleydi. Ortam çirkinleşince insanın tadı tuzu kalmıyor. Bana söylüyorlar, 'Senin için onu dediler, bunu dediler' diye. Boşver diyorum, boşver demeyi bilmek lazım. İşin gücün rayında gittikten sonra arkadakiler ile uğraşmıyorsun. Artık bana sosyal medyaya bakan kemik fanlarım bile bu tarz haberleri atmıyorlar. Çünkü zaten hayat o kadar yoğun ve ülkemizin durumu o kadar nazik ve diken üstünde ki, hiç bunlarla girdabın içine girmek istemiyorum. 10 sene önce olsaydı bodozlama girerdim, ama şu anda kendimde ne öyle bir enerji görüyorum ne de bu toplara girmek istiyorum" diye konuştu.
Daha sonra sahneye çıkan Demet Akalın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Programına 'Hayalet' şarkısıyla başlayan Akalın, birbirinden güzel parçalarını seslendirdi. Akalın'a sahnede 2 kadın ve 2 erkek dansçı da eşlik etti.
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