Cadde'nin haberine göre, erken saatlerde Etiler'deki bir tiyatro salonunun yolunu tutan Demet Akalın, kızı Hira'nın çocuk sinema filmini istemesi üzerine rotayı bir alışveriş merkezine çevirdi.

Kızıyla birlikte 11 seansına giren Akalın'ın dışında salonda kimse yoktu. Salona girdiği sırada eski dostu Seren Serengil'in yıldızı bir türlü barışmadığı Hande Yener'le yediği yemek hatırlatılınca Akalın, "Bu konularla alakalı konuşmayacağım. Boşuna beklemeyin, konuşmayacağım" diyerek net bir tavır sergiledi.