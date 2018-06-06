Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'nin yeni klibine yorum!

Demet Akalın, 'Yalnız Çiçek' adlı şarkısı için ilk defa yönetmen koltuğuna oturarak klip çeken Aleyna Tilki ile ilgili yorumda bulundu. Akalın, klip için, "Bunu gerçekten Aleyna çektiyse sıradayım be yavrum" yorumunu yaptı