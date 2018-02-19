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Mekan çıkışı muhabirlerin, "Demet hanım da içerideydi, selamlaştınız mı" sorusuna Şener, "Kendisini görünce böh gibi bir tepkim olamaz. Küçücük bir camiada yaşıyoruz, herkesle karşılaşabiliriz. 16 yıl geçti üzerinden, hayatta daha önemli şeyler var. Bir gün varsınız bir gün yoksunuz. Bunlar önemli, gerisi hikâye, ben çok şey öğrendim hayattan, boş verin" diye cevap vermişti.