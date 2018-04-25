Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, yeni çıkardığı single için imaj değişikliğine gitti. Demet Akalın ise Jelena Karleusa'nın imajını, 10 sene önceki imajına benzeterek topa tuttu.

Demet Akalın, sosyal medya hesabından Jelena Karleusa'ya, ''Yenge ben onu 10 sene önce yaptım ya… Aynısı da yapılmaz ki'' şeklinde seslendi.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:



