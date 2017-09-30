Demet Akalın'dan Jennifer Lopez paylaşımı

Las Vegas'ta tatil yapan Demet Akalın, Jennifer Lopez'in konserine gitti. Konserden canlı yayın yapan Akalın, Jennifer Lopez'in sahne performansına hayran kaldı.



Twitter'dan bir video paylaşan ünlü şarkıcı altına 'Sen nasıl efsane bir güzelliksin, inanılmazdı muhteşem hayatımda gözümü kırpmadan seyrettiğim tek ilah' mesajını yazdı.

demet akalın

Jennifer Lopez