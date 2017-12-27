Cadde’de yer alan habere göre, kızı Hira'yla geldiği alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla bir araya Demet Akalın, neredeyse tüm mağazaları gezdi.



Spor giyim tarzıyla dikkati çeken Akalın, fotoğraf çekilme isteklerini kırmayarak, herkesle tek tek fotoğraf çekilip sohbet etti.



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