HT Magazin'de yer alan habere göre, çıkışta makyajsız görüntülenmek istemeyen ünlü şarkıcı, güneş gözlüklerini kamuflaj olarak kullandı.



Muhabirlerin, geçtiğimiz aylarda küslük yaşadığı Seda Sayan’ın birkaç gün önce ameliyat olduğunu hatırlatması üzerine Akalın, “Geçmiş olsun” dedi.

Aracına bindikten sonra kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen minik hayranlarını geri çevirmeyen Demet Akalın’ın pozlarını eşi çekti.