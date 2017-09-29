Demet Akalın: Evimde hırsızlık yapana yardım etmem

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Paylaştığı fotoğraflardan birinde de hem 'kuzenine yardım etmedi' hem de 'Okan Kurt ile ayrıldı' iddialarına cevap verdi: "Yok yüzüm asıkmış yok Okan'la aram kötüymüş vay efendim yalnız gelmişim de aramız açıkmış???!!!! Daha neler ya! İki ay önceden geleceğimiz belliydi başka boş vaktim yoktu kızım da bu kadar yol gelemeyeceği için babasıyla kaldı! Çok merak ediyorsanız kocama kendimden daha çok şey aldım! Çalışıp kazanıp kendim harcıyorum kime ne? Dünya starlarıyla aynı çizmeyi giydim helal olsun deyip geçin. Ben kime yardım edeceğimi gayet iyi biliyorum bütün sülalemin üstündedir benim elim. Benim evime girip her şeyimi çalan çırpan insana ben yardım etmem! Nasıl inanırsınız bunlara takma kirpikleriyle canlı yayınlara çıkanlara utanmasalar ben kör etmiş oldum zaten kör doğan cocuğu! Rica ediyorum ben bildiğiniz Demet'im değişmedim kimse de beni zorla değiştiremez! Sevgiyle kalın"