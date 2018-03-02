Hande Yener, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili ağır ithamlarda bulunan Demet Akalın'dan şikayetçi olmuştu. İnceleme sonucu Akalın hakkında 'iki ay uzaklaştırma' kararı verilmişti.



Ünlü popçu, Akalın, bu süre içerisinde Hande Yener'e yaklaştığı, hakaret ettiği ya da aleyhinde konuştuğu takdirde 3 gün hapis cezası alacaktı.



Karara itiraz eden Demet Akalın’ın lehine karar alan mahkeme, uzaklaştırma kararını kaldırdı.

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