Demet Akalın, Tarsus konserinde çizmelerini bir hayranına hediye etmiş ve daha sonra satışa çıkarıldığını görünce geri istemişti. O hayranından açıklama geldi. İşte hayranının yaptığı o açıklama:

"Ben Duygu Temir. 27 Aralık 2017 Tarsus'un kurtuluşunda gerçekleşen konserde Demet Akalın'ın çizmesini hediye ettiği kişiyim. Şimdi gerçek olayı anlatmak için bu paylaşımı yapma gereği duydum. Başta şunu söylemek istiyorum; konserin video kaydı mevcuttur. Ben konserde arka sıralardaydım, Demet Akalın şöyle seslendi; "bugün kimin doğum günü ise ona çizmelerimi hediye edeceğim" dedi. Bunun üzerine neredeyse herkes el kaldırıp "benim doğum günüm" diye bağırmaya başladı. Beni de görüp nüfus cüzdanımı kontrol etmek istedi. Polis eşliğinde ön tarafa getirildim.

Demet Akalın bana sordu, "ayak numaran kaç" diye, ben de "39" dedim. Daha sonra Demet Hanım da "iyi sana olur" dedi. Demet Hanım'la aramızda bu konuşmadan başka bir konuşma geçmedi. Yani ona sadece 39 kelimesini kullandım. Konser bittikten sonra bir güvenlik görevlisi ile bana çizmeleri gönderdi. Bu çizmeleri paylaş beni de etiketle demiş. Ben de paylaşıp Demet Akalın'ı etiketledim. Yani kısacası ben Demet Hanım'dan hiçbir şekilde çizmelerini isteyip "ayak numaramız aynı, bana verin" diye bir cümle kurmadım. Benim çizmeleri satışa çıkartma olayına gelince; diyelim ki o gün benim doğum günüm değildi de bir erkeğin doğum günüydü. O erkek arkadaşımız çizmeyi giyecek miydi? Olmayınca satacaktı. Ya da başka bir ihtimal düşünelim, o gün bana çizme değil de altın hediye etseydi, ben o altını ömür boyu saklayacak mıydım? Çünkü bazen hediyeler verilen kişiye faydası dokunması için de verilir.

Keşke çizmeler bana olsaydı da satma gereği duymasaydım. O zaman bu olayın magazin programlarında bile tartışılacak bir konu haline gelmemiş olurdu. Tekrardan Demet Hanım'a vermiş olduğu hediye için teşekkür ederim,geri istemiş olmasından dolayı da iade etmeye hazırım."

demet akalın

Duygu Temir