Demet Akalın, Tarsus konserinde çizmelerini bir hayranına hediye etmiş ve daha sonra satışa çıkarıldığını görünce geri istemişti. O hayranından açıklama geldi. İşte hayranının yaptığı o açıklama:
"Ben Duygu Temir. 27 Aralık 2017 Tarsus'un kurtuluşunda gerçekleşen konserde Demet Akalın'ın çizmesini hediye ettiği kişiyim. Şimdi gerçek olayı anlatmak için bu paylaşımı yapma gereği duydum. Başta şunu söylemek istiyorum; konserin video kaydı mevcuttur. Ben konserde arka sıralardaydım, Demet Akalın şöyle seslendi; "bugün kimin doğum günü ise ona çizmelerimi hediye edeceğim" dedi. Bunun üzerine neredeyse herkes el kaldırıp "benim doğum günüm" diye bağırmaya başladı. Beni de görüp nüfus cüzdanımı kontrol etmek istedi. Polis eşliğinde ön tarafa getirildim.
Demet Akalın bana sordu, "ayak numaran kaç" diye, ben de "39" dedim. Daha sonra Demet Hanım da "iyi sana olur" dedi. Demet Hanım'la aramızda bu konuşmadan başka bir konuşma geçmedi. Yani ona sadece 39 kelimesini kullandım. Konser bittikten sonra bir güvenlik görevlisi ile bana çizmeleri gönderdi. Bu çizmeleri paylaş beni de etiketle demiş. Ben de paylaşıp Demet Akalın'ı etiketledim. Yani kısacası ben Demet Hanım'dan hiçbir şekilde çizmelerini isteyip "ayak numaramız aynı, bana verin" diye bir cümle kurmadım. Benim çizmeleri satışa çıkartma olayına gelince; diyelim ki o gün benim doğum günüm değildi de bir erkeğin doğum günüydü. O erkek arkadaşımız çizmeyi giyecek miydi? Olmayınca satacaktı. Ya da başka bir ihtimal düşünelim, o gün bana çizme değil de altın hediye etseydi, ben o altını ömür boyu saklayacak mıydım? Çünkü bazen hediyeler verilen kişiye faydası dokunması için de verilir.
Keşke çizmeler bana olsaydı da satma gereği duymasaydım. O zaman bu olayın magazin programlarında bile tartışılacak bir konu haline gelmemiş olurdu. Tekrardan Demet Hanım'a vermiş olduğu hediye için teşekkür ederim,geri istemiş olmasından dolayı da iade etmeye hazırım."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.