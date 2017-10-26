Demet Akalın: Hiç tahmin edemeyeceğiniz iki kişi bana 'Okan'ı boşa' dedi

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Yalnız herkesin tanıdığı ama hiç tahmin edemeyeceğiniz iki kişi bana ‘Okan’ı boşa, ondan sıyrıl’ diye akıl verdi. Şaştım kaldım. Kocamdan kurtulmak gibi derdim yok. Biz mutluyuz, çok şükür.”