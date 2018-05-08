Geçen akşam Demet Akalın Çevik Kuvvet'e moral vermek için sahneye aldı. Demet Akalın, konser sırasından yaşanan keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşarak fotoğrafların altına şu notu düştü: "Bayrampaşa Çevik Kuvvet moral gecesi... Seviyorum memleket için nöbet tutanı"

''KIYAFETİNE BİRAZ ÖZENSEYDİN''

Ancak bazı takipçileri Demet Akalın'ın konser sırasında giymiş olduğu spor kıyafetlere tepki gösterdi. Bir takipçisi Demet Akalın'a "Kıyafetine biraz özenseydin" dedi.

''EN PAHALI SAHNE KIYAFETİ''

Bu sözler üzerine sinirlenen Demet Akalın takipçisine şu sözlerle cevap verdi: "Üstümdeki eşofman Gucci, tişörtüm Louis Vuitton. Aldın mı ağzının payını? En pahalı sahne kıyafeti. Beni çağırdıklarında soğuk, yağmur dinlemeden koştum. Sana ne ya sana ne! Millet deli gibi eğlendi. Zıpladık oh olsun!"

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