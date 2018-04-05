Şarkıları ve renkli yaşamıyla magazin gündeminin en önemli isimlerinden olmaya devam eden başarılı şarkıcı Demet Akalın sevilen parçalarını yarın akşam Beyaz Show izleyicisi için seslendirecek. Demet Akalın'ın merak edilen bilgilerini sizler için derledik. İşte tüm ayrıntılarıyla Demet Akalın...
DEMET AKALIN KİMDİR?
Demet Akalın, 23.04.1972 tarihinde Gölcük ilçesinde doğmuştur. Akalın, ilköğretim ile lise öğrenimini burada tamamladı. Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun olmuştur. İlkokul yıllarında gazeteci ya da öğretmen olma hayalleri kurardı.
1990 senesinde Mayo Güzeli seçildi. Annesi Şenay Akalın'ın vasıtası ile Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna girmiş olup Neşe Erberk'in ajansında mankenlik yapmaya başladı. Bu başarısının yanında Günlerden Pazar, Tele Anahtar, Sensiz Olmaz adlı filmlerde rol aldı. Bu süreçte hem mankenliğe hem de oyuncu olarak filmlerde rol almaya devam etti. 1998 yılında Sibel adlı dizide rol aldı aynı zamanda ilk albümü olan Sebebimi çıkartı.
1996-2004 yılları sevilen albümler ve hitler çıkardı. 2004 yılında çıkardığı Banane albümünde bulunan "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü aldı. Sonrasında ise "SENİN ANAN GÜZEL Mİ?" adlı ilk single çalışmasını çıkardı.
2006 yılında Kusursuz 19 albümünü çıkardı. Albüm 147.000 kopya sattı ve MÜ-YAP'tan altın ödül aldı. Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödüllerinde "Afedersin" ile "En İyi Pop Kadın Sanatçı" ve "Yılın Şarkısı" ödüllerinin sahibi oldu. Türkçe Top 20 listesinde "Afedersin" ile 7 hafta ve albümün ikinci teklisi "Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor" ile de 1 hafta olmak üzere, 2006 yılının en uzun süre zirvede yer alan sanatçısı oldu. 2013'te Türkiye Müzik Ödülleri'nde Türkan şarkısıyla "En İyi Şarkı" ödülünü almıştır.
2013 yılında "Popstar" yarışmasında Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Serdar Ortaç ile jüri üyeliği yaptı.
Ağustos 2015'de başlayıp 27 Eylül 2015'de son bulan Rising Star Türkiye isimli ses yarışmasında Fuat Güner,Gülben Ergen Çelik ve Mustafa Sandal ile jüri koltuğunu paylaşmıştır.
Diskografi
Sebebim (1996)
Yalan Sevdan (2000)
Unuttum (2003)
Banane (2004)
Kusursuz 19 (2006)
Tatil (2007)
Dans Et (2008)
Toz Pembe (2009)
Zirve (2010)
Aşk (2011)
Giderli 16 (2012)
Rekor (2014)
Pırlanta (2015)
Rakipsiz (2016)
Oynadığı Diziler ve Filmler
1992 – Günlerden Pazar, (TV Filmi)
1994 – Sensiz Olmaz (TV Filmi)
1994 – Tele Anahtar (TV Filmi)
1998 – Avrupa Yakası 5. Sezon (dizi)
1998 – Sibel (dizi)
2010 – Evlilik Hayatı (Televizyon programı)
2011 – Yıldız Masalı (dizi)
2015 - Rising star Türkiye - TV8
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