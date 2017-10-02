Demet Akalın, Las Vegas'taki saldırıdan kıl payı kurtuldu

Amerika gezisinin her anını sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın bu yüzden yaşanan korkunç saldırı sonrasında hayranlarının aklına gelen ilk isim oldu. Son olarak Amerika yolculuğunun bittiğini ve dönüş hazırlığında olduğunu belirten bir paylaşımda bulunan Demet Akalın saldırıyla ilgili tweetini ancak olaydan saatler sonrasında atabildi.



Sağlığının yerinde olduğunu duyuran Demet Akalın şu tweeti attı:





ABD'de müzik festivaline silahlı saldırı!













































































































ABD'de müzik festivaline silahlı saldırı!

demet akalın

Las Vegas