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Ünlü şarkıcı yeni evinde bir yılı geride bıraktı. Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Akalın, paylaşımına, "Geçen sene bugün hayalimdeki eve kavuşmuştum. Hayırlı olsun diyen de oldu o evi nasıl alır diyen de... Allah'a şükür yüce Rabbim herkesin kalbine göre veriyor... Kalbi güzel olanlara bizden daha güzellerini nasip etsin" notunu düştü.