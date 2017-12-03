Demet Akalın: O kadına ne zaman cevap verdim ki!

Vatan’ın haberine göre, Hande Yener, geçtiğimiz günlerde “İnsanın konserinin yerine çantasının konuşulması çok üzücü bir şey” diyerek Akalın’a gönderme yapmıştı.

Bu sözlerin hatırlatılması üzerine Demet Akalın, “Arkadaşlar ben ne zaman o kadına cevap verdim ki, şimdi ona bir şey söyleyeyim” dedi.



Muhabirlerin, “Demet Akalın bu sorulara yanıt verir” sözüne kahkaha atan şarkıcı, “O işler eskidendi, şimdi yok” diyerek mekana girdi.