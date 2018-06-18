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Demet Akalın’ndan önce Dj kabinine geçen Okan Kurt, çaldığı hareketli şarkılarla tatilcileri coşturdu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurt, “Dj’lik çok güzel. Ben 2 yıldır yapıyorum. Bu sene biraz daha pekiştirdik. Bu mekanla anlaşmamızı imzaladık, bugün ilk gecemiz. İnşallah bu gece bayramın üçüncü günü bayram tadında bir gece olacak. Önce ben bir performans sergileyeceğim, daha sonra eşi Demet Hanım çıkacak. Mekan ile olan birlikteliğimiz bu gece başlıyor, inşallah Allah bu yazın tamamına ermesini nasip eder. Her şey yolunda gidiyor” dedi.