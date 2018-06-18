İHA'nın haberine göre, ünlü sanatçı Demet Akalın, bayramın 3. günü bir mekanda sahne aldı. Gece saat 23.00'te açılan kulüp, saat gece yarısı izdihamdan dolayı kapıları kapatmak zorunda kaldı. Bilet almak için gece kulübünün önünde uzun kuyruklar oluştu. Biletler bitince Akalın’ın birçok hayranı kapıda kaldı.
SAHNE KIYAFETİ ŞAŞIRTTI
Bodrum sezonunu Pasha kulüpte açan Akalın, sahneye pahalı bir dünya markası olan yeşil renkli eşofmanıyla çıktı. Akalın’ı eşofman takımıyla gören hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ünlü sanatçı daha öncede Bayrampaşa’da verdiği bir konserde eşofman takımıyla sahneye çıkmış ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
AKALIN'DAN SAHNEDE KİMLİK KONTROLÜ
Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Demet Akalın’a dansçıları eşlik etti. Gece kulübünü dolduran vatandaşlar, Akalın’ın fotoğrafını çekmek için birbirleri ile yarıştı. 3 saat boyunca sahnede kalan Akalın’ı yaklaşık bin 500 kişi izledi.
Şarkı aralarında hayranları ile sohbet eden ünlü sanatçı, mekanda kimlerin doğum günü olduğunu sordu. Hayranlarından birinin el kaldırması üzerine Akalın espirili bir şekilde “Getir kimliğini, yalnız bugün doğum günün değilse fena bozarım” dedi. Doğum günü olan hayranına ikramlarda bulunan Akalın bir şarkıda hayranı için söyledi.
ÖNCE OKAN KURT SONRA DEMET AKALIN
Ünlü sanatçı Demet Akalın, Dj’lik yapmaya başlayan eşi Okan Kurt ile bir mekanda sahne aldı. Akalın hayranları, mekanı saatler öncesinden tıklım tıklım doldurdu.
Demet Akalın’ndan önce Dj kabinine geçen Okan Kurt, çaldığı hareketli şarkılarla tatilcileri coşturdu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurt, “Dj’lik çok güzel. Ben 2 yıldır yapıyorum. Bu sene biraz daha pekiştirdik. Bu mekanla anlaşmamızı imzaladık, bugün ilk gecemiz. İnşallah bu gece bayramın üçüncü günü bayram tadında bir gece olacak. Önce ben bir performans sergileyeceğim, daha sonra eşi Demet Hanım çıkacak. Mekan ile olan birlikteliğimiz bu gece başlıyor, inşallah Allah bu yazın tamamına ermesini nasip eder. Her şey yolunda gidiyor” dedi.
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