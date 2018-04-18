HT Magazin'de yer alan habere göre, Demet Akalın, önceki gün katıldığı bir yayında bu kez, “Şarkı bana yazılmıştı ama hoşuma gitmediği için seslendirmedim” açıklaması yaparak şaşırttı.

‘Sıfır Tolerans’ın klibi RTÜK tarafından müstehcen bulunmuştu.