Demet Akalın ile Seda Sayan, önceki akşam yakın arkadaşları Fatih Ürek'in doğum günü partisine katıldı. İkilinin partide birbirlerine uzak masalarda oturması dikkat çekti.



HANDE VE SEREN'İ BARIŞTIRMIŞTI



Sayan ile göz teması bile kurmayan Akalın geceden erken ayrıldı. Küslüğün sebebi; Seda Sayan’ın Demet Akalın’ın uzun süredir davalık olduğu Hande Yener ile Seren Serengil’i barıştırması...

SEDA SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Seda Sayan ise konuyla ilgili suskunluğunu bozdu ve Duymayan Kalmasın'a konuştu. Sayan, "Bunun için tavır alıyorsa, canı sağolsun" dedi.