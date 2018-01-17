DHA’nın haberine göre, Akalın, "Seda Hanım'a da buradan gelinliği alıp gidiyoruz. Nişanlık alabiliriz ama Seda Abla'ya bir şey alacağım fuardan. Beyazları görünce aklıma geldi birden" dedi.



Demet Akalın, Milano'daki tanıdık tasarımcıların kendisine defile öncesinden haber verdikleri için modayı ilerden takip ettiğini, kıyafetleri önceden aldığını belirterek, "Fiyatlara da çok bakmıyorum beğenirsem alıyorum. Türk parasına çevirip bakarsam içim acıyor. En son olarak da Milano'da para çaldırdım. Allah'tan bütün takı ve saatimi çantamdan çıkarmıştım. Dikkat ederim ama malesef oldu işte" dedi.

Eşi Okan Kurt da Akalın'a sürpriz yaparak standın üst katından eşine el salladı.

Seda Sayan

demet akalın