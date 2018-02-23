Çocuk istismarının önlenmesine yönelik Başbakan Yardımcısı Akdağ başkanlığında kurulan komisyon çalışmalarına başladı. Demet Akalın ile Nadide Sultan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü makamında ziyaret etti.

Demet Akalın, sosyal medya hesabından ziyaretten bir fotoğraf paylaşarak şu notu düştü:

Sayın Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’ü makamında ziyaret ettik. Kurulan komisyon hakkında bilgi aldık. Biz toplumu ağır yaralayan bu çocuk istismarlarından üstümüze düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu ilettik. Sayın Davut Öksüz'e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürler sevgili dostlar...