Demet Akalın’dan eşi Okan Kurt’a: Seni yaşamak efsane be kocam

Bir dönem haklarında ayrılacakları yönünde haberler yapılan Demet Akalın-Okan Kurt çifti, aşklarını her fırsatta dile getiriyor.



Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile Instagramda paylaştığı fotoğrafın altına romantik bir not düştü.



"SENİN YAŞAMAK EFSANE BE KOCAM"



Eşi Okan Kurt’un fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Akalın, "Seni veren Allah’a kurban. Benimle yaşamak güzel ama seninle yaşamak efsane be kocam" notunu yazdı.



Demet Akalın’ın Instagram paylaşımı yaklaşık 60 bin beğeni aldı.



İşte ünlü popçunun o paylaşımı:

Okan Kurt

demet akalın