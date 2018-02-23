HT Magazin'de yer alan habere göre, geceye aralarında Nevra Serezli, Şevket Çoruh’un da olduğu çok sayıda ünlü katıldı.



Filmin senarist ve yönetmeni Murat Şeker, “Bugüne kadar yaptığım en iyi film” derken Akbağ ise “İnsanlara iyi gelen, salondan mutlu ayrılacakları bir aile filmi yaptık” diye konuştu.

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