HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Demet Akbağ, ÇABA Derneği’nin ‘Evimizin Sağlık Elçileri’ projesi kapsamında Çanakkaleli kadınlarla buluştu.



‘ABLA-KARDEŞİZ’



Etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan usta oyuncu, Ata Demirer’in senaryo yazmaya başladığını, yaz sonunda yeni bir film çekeceklerini müjdeledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



“Seyirci ‘Eyvah Eyvah’ın devamını bekliyor ancak biz yapmış olmak için bir şey yapmak istemiyoruz, içimize sinmeli. Ata da ısrarla yeni bir şey üretmek istiyor.Aramızda abla-kardeş ilişkisi de olduğu için birlikte üretmeyi, çalışmayı seviyoruz. Yeni filmi ağustos ya da eylül gibi çekeriz.”

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