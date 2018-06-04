Demet Akbağ ile Çok Aramızda, bu hafta yayınlanan son bölümünde, Gökhan Keser’e İstanbul’un göbeğinde bir macera yaşattı! Şarkıcı Güliz Ayla’nın Demet Akbağ ve şaka ekibi ile işbirliği yaparak yarattıkları senaryo gereği iki arkadaş Etiler’de bir iş görüşmesine gitmek için yola çıktı! Tam gidecekleri ofise varmak üzereyken, önlerinde bir kadının çantası çalınınca, Gökhan Keser, tüm yardımseverliği ile olaya dahil oldu!

GÖKHAN KOVALADI, HIRSIZ KAÇTI!

Önce kapkaççıyı kovalayan Keser, yakalayamayınca mağdur kadına yardımcı olmak üzere geri döndü.

Ancak o sırada olaylar başka bir boyuta taşındı. Güliz Ayla da aracı terkedip, herkes mağdur kadınla ilgilenirken bir başka hırsız arabayı çalıştırıp kaçtı.

“MAŞALLAH SÜPER SAKLANMIŞSINIZ”

Her kafada bir ses çıkarken, Demet Akbağ’ı görünce büyük bir oh çeken Keser şöyle dedi: “Olayı gördüm, insaniyet namına durdum. Orada bir gasp olayı var. Güliz’e (Ayla) de arabada kal dedim. O da indi, anlamadım. Döndüm geriye bir anda araba gitti. Kapkaççıyı da tam göremedim. Mağdur olan hanımefendi yakalanan kapkaççı için kocam dedi. Polisler geldi, koşturduk peşinden yakaladık. Güzel bir şakaydı. Demet Abla gelince zaten rahatladım ama bir yandan da etrafa bakıyorum kamera falan da yok. Maşallah süper saklanmışsınız”