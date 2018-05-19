Çağla Şıkel bir görüşme için gittiği reklam ajansında kendini ebelik yaparken buluyor! Toplantı sırasında doğum sancıları sıklaşan ve doğumu başlayan bir kadın, etraftaki tek kadın olan Çağla Şıkel’in elini bırakmamasını isteyince, Şıkel ne yapacağını şaşırıyor.

Ünlü oyuncu Emre Kınay ise kendisine ait Duru Tiyatro’nun bir şikâyet yüzünden kapatılması gerektiğini öğreniyor. Evrim Alasya, Çiçek Dilligil ve Zuhal Yalçın’ın işbirliğiyle yapılan şakada, Kınay manasız bir kapatma cezasının ortasında kimseye laf anlatamazken, soğuk terler döküyor!

Boğaz turu yaparak bir röportaj vereceğini zanneden Kibariye’nin İstanbul Boğazı’nın ortasında başına gelmeyen kalmıyor!

Gonca Vuslateri ise bir sahne gösterisine konuk oluyor! Ancak “Çok Aramızda” ekibinin şakası nedeniyle sahnede işler biraz çığırından çıkıyor! Ta ki, sahneye Demet Akbağ gelene dek!

