Sinema ve televizyonda canlandırdığı karakterler ile milyonların sevgisini kazanan Demet Akbağ ünlüler dünyasını alt üst etmek için geri geliyor. Her biri kahkaha bombardımanı, çok özel 6 bölümlük bir yaz heyecanı sizleri bekliyor!



Büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirilen çekimlerde, karada, havada, suda yaşanan her bir macerada Demet Akbağ da şakalarda rol alan oyuncuları an be an komuta merkezinden yönetiyor.



Türkiye’nin bir çok ünlü ismine akla hayale gelmeyecek şakalar yapan ve adrenalini yüksek anlar yaşatan Demet Akbağ, ünlü isimlerin karşısına şakaların finalinde beklemedikleri anda çıkıyor.

"Demet Akbağ ile Çok Aramızda" yeni sezonuyla yakında Show TV’de!



İşte "Demet Akbağ ile Çok Aramızda"nın Yeni Sezon Tanıtımı!