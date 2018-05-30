Yeşim Salkım’ı şakalayabilmek için 2 ay çalışan şaka ekibi, sonunda Gürcistan’ın başkenti Batum’da şaka senaryosunu hayata geçirdi!

Programın yönetmeni Mustafa Kotan, şaka senaryosuna 2 ay önce başladı. Yeşim Salkım haftalar boyunca, bir gezi programı çekmek üzere yönetmeniyle buluştu, toplantılar yaptı!

Ve ilk program çekimi için Yeşim Salkım ve Mustafa Kotan, Batum’a gitti! Ancak Salkım’ın bilmediği bir şey vardı: Demet Akbağ ve ekibi de onlardan önce Batum’a gitmiş, program çekimi yapılacağı söylenen müzeye yerleşmişlerdi!

Demet Akbağ’ın şaka ekibine bu kez Gürcü yetkililer de katıldı ve senaryo uygulamaya konuldu! Kendi gezi programını sunan Yeşim Salkım, binlerce yıllık bir eserin kırılmasıyla, ne yapacağını şaşırdı! Batum Arkeoloji Müze’sindeki zor anların finalinde Salkım, Demet Akbağ’ı karşısında görünce gözlerine inanamadı.

ÇOK BÜYÜK BİR PRODÜKSİYONDU

Yeşim Salkım: “Tanımadığım bilmdiğim bir yerdeyim ve ben televizyon programı çekiyorum diye geldim. Daha önce böyle bir şey hiç gelmedi başıma ve cezası ne hiç bilmiyorum. Çok güzel bir şakaydı herkesin eline koluna sağlık. Çok büyük bir prodüksiyondu. Herkesi tebrik ederim” dedi.