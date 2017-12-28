HT Magazin’de yer alan habere göre, geç saatlere kadar eğlenen gruptan Evgar, “İnanarak bir iş yaptık, karşılığını aldık” diye konuştu.



Evgar, evine gitmek için taksiye bindiği sırada, bahşiş isteyen sokak çocukları otomobilin önünü kesip üzerine çıktı. Talihsiz bir durum yaşanmasını araya giren görevliler önledi.





demet evgar