Demet Özdemir döktürdü

Demet Özdemir’in başrolü Binnur Kaya, Uraz Kaygılaroğlu ve Okan Çabalar’la paylaştığı ‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun’un fragmanı görücüye çıktı.

HT Magazin'in haberine göre, 17 Kasım’da seyirciyle buluşacak filmin tanıtımına, geçmişte dansçılık da yapan Özdemir’in dans sahneleri damga vurdu. Çabalar, partnerinin performası için “Demet’i bir köşede ağzımız açık izledik” yorumunu yaptı.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun

demet özdemir