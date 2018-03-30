Demet Özdemir bu gece Tolgshow konuğu olarak ekran karşısına çıkacak. Şimdiden Demet Özdemir ismi araştırılıyor. Ünlü oyuncu Demet Özdemir kaç yaşındadır? İşte biyogrofisi...

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. Türk oyuncu 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de dünyaya geldi. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır.

Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda Dans etmeye başlamıştır. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir İlk TV deneyiminde ise 2013 yılında Fox Tv'de yayınlanan baş rollerini Esra Ronabar , Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide "Alya" karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandırmıştır. Star TV'de yayınlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynamıştır. 2016 Haziran ayından itibaren Fox Tv de yayınlanmakta olan No:309 adlı dizide "Lale" karakterini canlandırmaktaydı.

DEMET ÖZDEMİR'İN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

2015 Tut Sözünü

2017 "Sen kiminle dans ediyisun"

2013 Sana Bir Sır Vereceğim

2014 Kurt Seyit ve Şura

2015 Çilek Kokusu

2016 No 309

2012 Pegasus Hava Yolları

2015 Fresh Company Markasının Reklam Yüzü

Ödülleri ve Adaylıkları

Yıl Ödül Töreni Kategori Proje Sonuç 2015 StarMetre Fan Faktör 2 Kristal Ödülleri Kristal Ödül Sana Bir Sır Vereceğim Kazandı 2016 7.KTÜ Medya Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu Çilek Kokusu Adaylık 2.Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık 43.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu No 309 Adaylık 2017 1.Müzikonair Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık Gelişim Üniversitesi 6.Medya Ödülleri Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Kazandı

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