Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre,“Bu aralar boşum. Yaz dizisi yapmak istemediğim için bekliyorum. Mayıs gibi başlarım” diyen Özdemir’e sevgilisi milli futbolcu Oğuzhan Özyakup sorulunca “Artık bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Son kez sorduğunuza inanmak istiyorum” dedi.

Bir ilişkisinin olmadığını söyleyen Özdemir “Bir yaşanmışlık olmadı mı?” diye sorulunca “Uyuyan yılanı uyandırmayalım” yanıtıyla şaşırttı.