24 Haziran seçimlerine günler kaldı. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar için oy verme süreci başladı.

Demet Sağıroğlu, sandık başında çekilen fotoğrafını "Adil, anlayışlı, huzur ve sevgi dolu nice bayramlara sevgili dostlarım... Oyumu da verdim bu arada. Darısı sizlerin başına..." notuyla Instagram'da paylaştı.