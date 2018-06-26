Demet Şener, sporunu bir an bile aksatmıyor. Düzenli yoga yapan eski manken, dün de açık havada egzersiz yaptı. 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Şener, fit fiziğiyle takdir topladı.

Şener'in, "Açık havada yürüyüş en güzel egzersiz bence tavsiye ederim." notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.