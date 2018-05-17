HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü model, “İrem’in turnuvaları olduğu için yoğun oluyor. Bugünü anne kız kendimize ayıralım istedik” dedi. Şener ayrıca, yeni sezona sürpriz bir projeyle ekranlarda olacağını açıkladı.

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