Hürriyet'in haberine göre, kuaför salonuna gittiğini söyleyen Şener, yıllardır kendisine yeterince vakit ayırmadığından dert yandı:

“Çocuklarım İrem’le Ömer’in bana ihtiyacı azaldı. O yüzden artık kendime daha çok zaman ayıracağım.” Şener, Kutluay’la ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı: “Artık hiç konuşmayacağım.”