İbrahim Kutluay’la boşanma davası devam eden Şener, özel hayatına dair soruları da yanıtladı.



Demet Şener, “Kendimle ve çocuklarımla mutluyum, evliliği düşünmüyorum. Aslında evlilik düşüncesi ve çocuk yapma durumu olmadan daha rahat ilişkiler yaşanabilir. Şu anda bunları konuşmak için de çok erken, hayatın ne getireceği belli olmaz tabii. Bundan önce boşanacağımı da düşünmezdim, hatta boşanacağımı söyleseler gülerdim.” şeklinde konuştu.

demet şener

İbrahim Kutluay