Demet Şener'den boşanma sonrası ilk açıklama

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"DAHA NE İSTEYEBİLİRİM Kİ?"

Bir mekânda gece yarısına kadar eğlenen ikiliden ünlü model, çıkışta neşeli haliyle dikkat çekti. Şener, muhabirlerin, “Bekârlık sultanlıktır derler, sizce de öyle mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bir haftada belli olmuyor. Ama boşanmanın sonuçlanmasıyla gayet rahatladım. Çocuklar ve ben gayet sağlıklıyız. Daha ne isteyebilirim ki?”