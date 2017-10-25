Demet Şener: ‘Daha azını istedik kabul etmedi’

İbrahim Kutluay’la boşanma davası devam eden Demet Şener, önceki gün Bebek’teydi.



HT Magazin’de Serkan Öztürk haberine göre, Kutluay’ın, “Çalışsaydı o kadar kazanamazdı” sözleri üzerine Şener, “Bu paranın birçok katını kazanırdım. Anlaşmak için bunun çok altında, İbrahim için komik bir rakam istedik. Kabul etmeyince dava açtık” dedi.

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