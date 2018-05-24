Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, Demet Şener, artık polemiklerle gündeme gelmek istemediğini, hayatında yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Şener, Demet Akalın’la ilgili soruları ise, “Ben artık hiçbir şey hakkında konuşmam. Kimse de benim dalıma basmasın. Basan olursa kendimi savunurum” diyerek yanıtsız bıraktı.