‘KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ’

Demet Şener’le Demet Akalın arasındaki 16 yıllık kavga yeniden alevlendi.



HT Magazin'de yer alan habere göre, Şener, İbrahim Kutluay’la boşanmasıyla ilgili, “Ona teşekkür ederim. Ben de şu an 2 çocukla dul kalabilirdim” şeklindeki sözleri nedeniyle ünlü popçuyu mahkemeye veriyor.



Ünlü modelin avukatı Aslı Hatemi, yaptığı açıklamada “dul kadın” lafıyla müvekkilinin küçük düşürüldüğünü ve hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı:

‘NE DUL NE DE İŞSİZ’

“Akalın, müvekkilim hakkında kamuoyu önünde aşağılayıcı, küçük düşürücü ve gerçek dışı beyanda bulunmuştur. Müvekkilim ne dul ne de işsizdir. Yıllardır süregelen, gerçeği asla yansıtmayan bu polemik ve yaratılmaya çalışılan algı operasyonu ile hukuki

yollara başvuracağımızı üzülerek belirtmek zorundayız. Kimin ne zaman dul ve işsiz kalacağını bilemeyiz.”

Demet Akalın ve İbrahim Kutluay, 1998-2001 yılları arasında ilişki yaşamıştı. Kutluay, evlenmelerine kısa bir süre kala Demet Şener’e âşık olmuştu. 2005’te evlenen ve 2 çocukları olan Şener ile Kutluay, 1 ay önce boşandı.