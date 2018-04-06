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“16 yıl sonra ilk defa bir davette tek başımayım. Çok değişik duygular içindeyim. Kendime ‘Buna alışsan iyi olur’ diye telkinde bulunuyorum. Böyle olmasını ben istemedim. Hayat işte. Uzun bir beraberlik sonrası gerçekten yalnızlık zor geliyor insana. Evet zorlanıyorum. Ama artık yapacak bir şey yok.”



