HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, YouTube kanalından giyim ve beslenmeye dair tüyolar paylaşan eski manken “Artık açıklamalarınızı da oradan mı yapacaksınız?” sorusunu, “Benim cevap veremeyeceğim hiçbir şeyim yok, veremeyenler düşünsün” diye yanıtlayarak eski eşi İbrahim Kutluay’a göndermede bulundu.





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