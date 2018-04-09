Demet Şener önceki akşam, Levent’teki bir mekânda sahne alan Yeşim Salkım’ı dinlemeye gitti.

HT Magazin'in haberine göre, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan eski model, 2.5 ay önce boşanıp kendine yeni bir hayat kurmasının akabinde geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Yeni bir ilişki yaşayacak ruh halim yok” açıklamasını bir adım ileriye taşıdı: “Evlilik kurumuna artık inanmıyorum. Bu saatten sonra hayatta evlenmem. İki çocuğum var, herhalde olmaz.”