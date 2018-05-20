Demet Şener, geçtiğimiz yıl aldatıldığını ileri sürerek İbrahim Kutluay'a boşanma davası açmıştı. Ocak ayında görülen davada çiftin evlilikleri noktalanmıştı.

Boşanmanın ardından Demet Şener'in bugün evlendiği günden bir kareyi takipçileriyle paylaşması şaşırttı. Şener, gelinlikli paylaşımının altına şu notu düştü:

"Çok teşekkür ederim gelinliğim ve benimle ilgili o muhteşem yorumlarınız için... Evet evliliğimden bana kalan en güzel şey iki tane meleğim İrem ve Ömer. Bir de bu zarif gelinliğim sevgili Yıldırım Mayruk'un usta ellerinden çıkmıştı. Sakın bir özlem duyduğum sanılmasın lütfen. Yorumlarda çok bahsettiniz ben de paylaşmak istedim. Umarım bir gün benim de karşıma sevginin, emeğin, dürüstlüğün kıymetini bilecek, adam gibi sevecek birisi çıkacak... Sizleri seviyorum"