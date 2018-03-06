Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Demet Şener'in tanıkları örnek evliliğin nasıl bittiğini anlattığında mahkeme salonu buz kesti.

Tanık olarak dinlenen Demet Şener'in spor hocası, Edvina Sponza'nın Şener'in evine bir zarf içerisinde siyah bir külot ve sütyen gönderdiğini belirterek, "Çıkan nottta 'Yalancı eşin bunu bana Ankara'daki bir otelde verdi. Yalancı kocana veririsin bunu, alsın başkasına versin' yazıyordu" dedi.

Spor hocası, Demet ile ağabeyinin telefonuna Edvina Sponza'nın çıplak fotoğraflarını gönderdiğini belirterek, mesajda da "İbrahim telefonda seks yapmayı sever" yazdığını gördüğünü söyledi.



Demet Şener'in ağabeyi Enis Şener ise, "Edvina bana İbrahim ile evlenip çocuk yapacaklarını, doğan çocuğa da Kiraz adını vereceklerini mesajla yazdı. İbrahim'in hediyesi bir tablo, 2 yüzük ve el yazısıyla yazdığı itiraf mektubunu bana verdi" dedi.

EDVİNA SPONZA KİMDİR?



1974 İzmir doğumlu olan Edvina Sponza İtalyan bir babanın ve İngiliz bir annenin kızı olarak İzmir'de dünyaya geldi. İlk öğretimini İtalya okulunda tamamlandı. Üniversiteye kadar olan eğitimini ise İzmir Özel Türk Lisesi'nde sürdürdü. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu.



